Os sul-coreanos BTS irão fazer uma pausa nas suas carreiras, anunciou recentemente a sua produtora, a Big Hit.

O grupo, um dos maiores fenómenos pop dos últimos anos, irá entrar em hiato assim que terminem os seus próximos compromissos, nomeadamente os espetáculos "Permission to Dance on Stage" e a digressão "Jingle Ball".

"Este período de descanso permitirá aos membros do BTS voltarem a sentir-se inspirados e carregados de energia criativa", pode ler-se em comunicado.

Os BTS terminaram o ano de 2021 enquanto uma das maiores bandas do mundo, sendo sua a canção que ocupa o primeiro lugar nos tops da Apple Music, 'Dynamite'.

BTS has gone where no other K-pop act has gone before, snagging five No. 1s on the Billboard 200 chart and five leaders on the Hot 100.