Luís Represas irá dar um concerto em Lisboa, no próximo ano, onde revisitará "mais de 40 anos de canções".

O espetáculo terá lugar no Teatro Tivoli BBVA, a 5 de março de 2022.

Do repertório do concerto deverão fazer parte não só as canções que Luís Represas compôs com os Trovante, entre 1976 e 1992, como também temas seus a solo. 'Feiticeira', 'Da Próxima Vez' ou 'Perdidamente' são apenas alguns exemplos das canções que se poderão escutar.

O novo disco de Luís Represas, "Boa Hora", também não ficará de fora desta celebração.

Os bilhetes para o concerto já se encontram à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 15€ aos 30€.