Lil Wayne terá apontado uma espingarda a um dos seus próprios guarda-costas, noticia o website TMZ.

As autoridades já se encontram a investigar o caso. Na base do incidente estará uma discussão entre ambos, na casa do rapper em Hidden Hills, Califórnia. O rapper acusou o guarda-costas de o fotografar e vender essas fotografias aos média.

De acordo com o guarda-costas, Lil Wayne puxou de uma AR-15, levando-o a fugir e a contatar a polícia. Porém, fonte próxima do rapper negou que o incidente tenha sequer ocorrido, dizendo que Wayne nem sequer tem uma arma.

A polícia esteve presente no local para obter declarações de Lil Wayne, mas o rapper já havia saído. Ainda segundo o TMZ, o guarda-costas não apresentava quaisquer lesões provocadas pela alegada altercação física. Apesar de este não querer apresentar uma queixa formal contra o rapper, as autoridades continuarão a investigar.