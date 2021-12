Frankie Chavez é o convidado do mais recente Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Além dos seus projetos para 2022, que envolvem a edição de um álbum a solo e do segundo longa-duração do banda Miramar, o guitarrista, cantor e compositor falou sobre a sua relação próxima com o surf.

"O mar, para mim, é libertação. Seja na caça submarina ou no surf, é como tocar um instrumento, na medida em que é uma altura de meditação, de estarmos connosco. É altamente reconfortante”, partilha.

Frankie Chavez elege ainda as suas (muitas) praias favoritas em Portugal, elogiando a nossa costa: "O nosso país nisso bate todos."

Pode ouvir a resposta completa de Frankie Chavez pelos 34m 40s.