Roger Taylor, baterista dos Queen, acredita que Sacha Baron Cohen se teria saído mal como Freddie Mercury no filme biográfico "Bohemian Rhapsody". O ator britânico, que se tornou conhecido com as personagens Borat ou Ali G, chegou a estar ligado ao filme na fase inicial da produção, mas foi depois substituído por Rami Malek.

"Ele teria sido uma valente porcaria", diz Taylor em entrevista à revista Classic Rock, "o Sacha é chato, no mínimo. E também é demasiado alto. Mas vi os últimos cinco filmes dele e cheguei à conclusão de que não é muito bom ator... É um comediante brilhante e subversivo, é nisso que ele é realmente bom. De qualquer forma, penso que o Rami fez um trabalho incrível com um papel praticamente impossível de desempenhar".

Recorde-se que "Bohemian Rhapsody" estreou em 2018, tendo Rami Malek vencido o óscar de melhor ator no ano seguinte pela sua interpretação. "Acabámos por acertar no final", acredita Roger Taylor, "queríamos levar as pessoas numa viagem, fazê-las sentirem-se bem e depois em baixo, depois alegres no final".