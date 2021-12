Adele deixou de ter acesso às suas contas nas redes sociais, novamente, depois de partilhar uma fotografia com os mais de 40 milhões de seguidores que tem no Instagram. A artista britânica revelou, em conversa com a maquilhadora Nikkie de Jager, no YouTube, que a imagem fez com que a sua equipa voltasse a retirar-lhe as palavras-passe.

"Durante o confinamento, deram-me a minha palavra-passe. Nunca tinha tido acesso a ela antes", começa por dizer Adele, "mas, obviamente, a Internet estava em alta durante a covid. Ajudou a animar toda a gente. A preocupação deles era que eu me embebedasse ou fosse inoportuna e não que respondesse às pessoas".

Contudo, o acesso ao Instagram foi-lhe novamente retirado depois de partilhar uma fotografia em particular, que diz ter sido "a única" que publicou pessoalmente: "retiraram-me novamente a palavra-passe". Apesar de não revelar qual a imagem em questão, em agosto do ano passado, Adele foi amplamente criticada, e acusada de apropriação cultural, por partilhar uma imagem na qual surge com um biquíni com o padrão da bandeira da Jamaica.

Apesar da polémica, a fotografia continua online. Numa entrevista à Vogue britânica, a artista diz que não a retirou para não mascarar o seu erro.