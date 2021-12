Tó Trips, guitarrista dos Dead Combo, foi um dos artistas que ontem tocaram no evento Courage, que aconteceu na vila minhota de Paredes de Coura, organizado pela promotora responsável pelo festival Vodafone Paredes de Coura.

Conscientes de que Tó Trips tinha acabado de perder o seu amigo e companheiro de banda, Pedro Gonçalves, que morreu este sábado aos 51 anos, os espectadores brindaram-no com uma longa ovação, antes do começo do concerto.

Pode ver aqui algumas imagens da atuação de Tó Trips no Courage, este sábado, 4 de dezembro:

Em 2018, os Dead Combo deram um grande concerto no Vodafone Paredes de Coura. Recorde aqui as imagens: