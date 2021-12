Dois anos depois de assumir o cargo de comandante da brigada musical GNR, Rui Reininho publicou “Sífilis versus Bilitis” (1983), livro com uma tiragem reduzida de apenas 800 exemplares e há muito esgotado. Volvidas quase quatro décadas, a obra tem nova reedição, com a chancela do Cine Clube de Viseu e do Teatro Viriato. Este foi o ponto de partida para uma viagem “sem Google Maps e sem GPS” pela “poesia rodoviária” de um artista incontornável da pop nacional. Reininho conquistou, “com a espada nos dentes”, um espaço criativo singular, situado talvez a “20.000 Éguas Submarinas” (título do álbum a solo lançado em 2021, que deveria apresentar em Lisboa, no Lux-Frágil, esta quinta-feira, concerto entretanto adiado para 20 de janeiro), onde continua “a passear entre as estrelas, a tentar outro tipo de inebriamento”.

O Rui é rapaz para que idade?

Estou nos meus primeiros 66 anos de vida e a um mês da idade da reforma.

Pensa em aposentar-se ou há ainda muito por fazer?

Olhando o panorama à minha volta, gostava muito de me aposentar. Não sou o único. Sei que muita gente do meio artístico pensou várias vezes em reformar-se durante este último ano e meio.