Para a sétima noite das "Hannukah Sessions", Dave Grohl e o produtor Greg Kurstin voltaram ao punk. Nomeadamente aos Clash e a um dos seus clássicos: 'Train In Vain'.

A ligação dos britânicos ao judaísmo está, explicou Grohl, no facto de a mãe do guitarrista Mick Jones ser judia russa. O líder dos Foo Fighters aproveitou ainda para fazer um trocadilho com o álbum mais icónico dos Clash: "London Calling Jerusalem".

Ouça aqui: