Muitos músicos, amigos e companheiros de Pedro Gonçalves, dos Dead Combo, que morreu este sábado aos 51 anos, continuam a lembrar histórias envolvendo o músico que fazia dupla com Tó Trips.

O músico Filipe Melo escreveu: "Crescemos juntos em Benfica. Hoje lembrei-me do dia em que me deu o jogo do Rambo para o spectrum 48k, algures nos anos 80. Lembrei-me também da histórias de terror que me contava à beira da fogueira na praia da Fuzeta. Lembrei-me nos nossos concertos no hotclube, muitos anos mais tarde — em especial de um, em que só tocámos músicas do Ellington. Lembrei-me da alegria com que me contou que a PJ Harvey tinha ouvido a sua filha a cantar. Lembrei-me da maravilhosa música dos Dead Combo, que me faz tanta companhia. Muitas boas memórias que ficam de uma pessoa extraordinária, o verdadeiro virtuoso. Um abraço para todos os amigos e fãs do Pedro, neste dia tão triste."

Por seu turno, Selma Uamusse recordou o apoio que Pedro Gonçalves deu aos seus primeiros projetos. "O Pedro foi dos poucos músicos que ouviu os primeiros concertos da minha primeira banda, os Souldivers ainda no antigo Clube Mercado corria o ano de 2005. Ouviu e fazia críticas para nós melhorarmos. Quando os Wraygunn andavam com os Dead Combo na estrada era sempre o mais falador, juntos ele tocou e eu cantei em duas festas de casamentos de amigos uma em 2006 e outra em 2019. Mas o que mais gostava era de ouvir tocar e ser seu público. Um abraço a todos os amigos e todos nós músicos, uma bonita parte da música nacional e intergalactica fica bem mais pobre."

Aldina Duarte, com quem Pedro Gonçalves tocou e para quem produziu o disco "Romance(s)", recordou o amigo através de uma série de fotos. Também a radialista Inês Meneses dedicou ao artista algumas palavras: "No dia em que os vi no Coliseu de Lisboa e o lugar do Pedro estava vago, estremeci. E depois chorei quando o Pedro entrou em palco, pé ante pé, na sua fragilidade que ganhou força a cada acorde. Quem lá esteve sabe do que falo."

Também Lena d'Água partilhou uma foto com Pedro Gonçalves, tirada no Hot Clube, em 1999, e os Xutos & Pontapés agradeceram-lhe pela música e amizade.