Foram detetados seis casos da nova variante ómicron, em algumas das pessoas que estiveram presentes num concerto da banda pop Steps, em Glasgow (Escócia), no passado dia 22 de novembro.

A Primeira-Ministra escocesa, Nicola Sturgeon, confirmou que o espetáculo, que teve lugar no The Hydro, está a ser encarado com preocupação. A Escócia registou, até à passada quinta-feira, 29 casos da nova variante.

"Isto diz-nos que de momento existe transmissão comunitária desta nova variante, na Escócia", afirmou. "Dada a natureza da transmissão, é expectável que o número de casos aumente, até de forma significativa".

Os Steps viram-se, no mês passado, forçados a cancelar concertos em Cardiff e Bournemouth, no País de Gales e Inglaterra respetivamente, após vários membros da sua equipa terem testado positivo à covid-19.