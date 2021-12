John Cooper, vocalista da banda de rock cristão Skillet, criticou os Rage Against the Machine pela sua postura pró-vacinação.

O músico, que no passado comparou os Prémios Grammy a Adolf Hitler, afirmou em entrevista à "Apologia Radio" que as vacinas são uma forma de controlo criada pelo governo, e que agem em prol da "tirania" e não da segurança.

"Os Rage Against the Machine andam a dizer às pessoas que se não forem vacinadas... tornaram-se na máquina", continuou. "É de loucos. Do género, eu é que sou revolucionário? Eu sou revolucionário e eles fazem o rock do governo".

Veja a entrevista: