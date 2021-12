Sérgio Godinho, com quem Pedro Gonçalves trabalhou, escreveu um texto emocionado nas redes sociais, elogiando o músico dos Dead Combo que morreu este sábado, aos 51 anos.

"Parece estranho e ao mesmo tempo terrível, falar do Pedro no passado", começa Sérgio Godinho por confessar. "O Pedro era bom e generoso, o Pedro era um excelente músico, ousado e original, o Pedro levou a vida, mesmo na doença, com uma espécie de semi-sorriso, aberto ao presente e ao futuro possível. E os verbos do futuro vieram ter com ele depressa demais."



"Sempre me lembro do tempo em que ele tocou comigo e com a banda, e as nossas recordações comuns eram terra fértil para as plantas perenes da amizade. ‘Perene’ é agora uma palavra quase cruel, face a tudo que ele nos deu a todos. Fará falta a muita gente, e outros sabê-lo-ão melhor. Até um dia, Pedro – é tudo o que podemos dizer", conclui Sérgio Godinho.