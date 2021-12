Pouco antes de se tornar numa grande estrela do rap, Eminem teve uma aparição surpresa no vídeo para 'Got the Life', dos Korn.

O vídeo da canção, lançada em novembro de 1998, rapidamente ganhou alta rodagem na MTV, tendo ajudado o álbum em que o tema se insere - "Follow the Leader" - a atingir o número 1 das tabelas de vendas.

A aparição de Eminem é bastante curta, mas foi o suficiente para que o guitarrista dos Korn, "Munky", se recordasse do rapper.

"Houve um miúdo que me veio dar a maqueta dele", contou. "Eu estava muito bêbado, e ele dizia-me que era rapper. Eu respondia-lhe que só tocava guitarra. Veio-se a descobrir que esse miúdo era o Eminem".

"Head", o outro guitarrista da banda, brincou: "Podíamos ter ficado multimilionários. Assinávamos com ele antes do Dr. Dre".

Veja o vídeo, com maior detalhe: