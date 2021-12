A morte de Pedro Gonçalves, multi-instrumentista dos Dead Combo, desaparecido hoje aos 51 anos, está a ser lamentada por numerosos músicos e outros amigos e colaboradores seus.

"Cedo de mais", escreveu Quim Albergaria, dos PAUS. "Perdemos música e humanidade com a partida do Pedro. Perdemos mais uma vez a oportunidade de celebrar em vida. Mas o que o Pedro nunca perdeu, foi tempo com estas vaidades."

O seu colega nos PAUS e baterista, também, nos Linda Martini, Hélio Morais, mostrou também a sua tristeza: "Hoje foi-se uma das pessoas que, juntamente com o Tó [Trips, dos Dead Combo], mais me tocaram no coração: pela sua música, pela sua generosidade e pela sua postura."

"Não há nenhum outro artista português de quem tenha tantos discos (...) e nunca me senti tão nervoso no palco como no dia em que toquei com ele e com o Tó", confessa Hélio Morais.

Por seu turno, Camané lamentou a partida "de um grande nome da música portuguesa" e Rita Redshoes despediu-se, também, do amigo. "A música e o mundo ficaram mais pobres", escreveram ainda os Clã.