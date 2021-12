A morte de Pedro Gonçalves, uma das "metades" dos Dead Combo, está a ser lamentada por numerosos companheiros de ofício e outras pessoas que privaram com o músico português.

Nas redes sociais, Jorge Palma escreveu: "Pedro Gonçalves, finalmente em paz, momento triste para quem gosta muito de ti, podíamos ter dado mais uns toques."

Também a atriz Maria Rueff lamentou a partida do seu amigo. Nas páginas dos festivais Vodafone Paredes de Coura e NOS Alive, da editora Universal e das rádios Antena 3 e Futura o desaparecimento de Pedro Gonçalves também não passou despercebido, sendo lamentado com mensagens de pesar. Veja abaixo, ainda, as homenagens da cantora-compositora Márcia e do baterista e produtor Fred.