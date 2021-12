Morreu Pedro Gonçalves, contrabaixista dos Dead Combo. A notícia foi confirmada pelo manager da banda, José Morais, ao jornal “Público”. O músico de 51 anos sofria de cancro há três anos e morreu este sábado em sua casa, em Lisboa. Os problemas de saúde já tinham motivado o cancelamento dos últimos concertos da tournée de despedida da banda.

A atriz Maria Ruef, o músico Jorge Palma, o comediante Gel e ainda o historiador Rui Tavares foram algumas das pessoas que lamentaram nas redes sociais a morte de Pedro Gonçalves.

Há um mês, a banda tinha cancelado os restantes concertos da digressão de despedida, que se encontravam marcados para novembro e dezembro, devido à impossibilidade de Pedro Gonçalves participar.

"É com profunda tristeza que, na sequência dos adiamentos anteriores e por força da impossibilidade de o Pedro Gonçalves poder participar nos concertos ainda agendados para os próximos meses de novembro e dezembro de 2021, os Dead Combo são obrigados a tomar a decisão de cancelar todos os concertos da tour Fim, que assinalava o final da história da banda. A todos o nosso mais sentido pedido de desculpas", pode ler-se em comunicado.

Foi no final de 2019 que os Dead Combo anunciaram o fim, mas, devido à pandemia, que os obrigou a cancelar e a adiar uma série de concertos, a despedida dos palcos foi adiada. O final da banda estava planeado com dois concertos no Teatro São Luiz, em Lisboa, nos dias 20 e 21 de dezembro.

“Decidimos acabar, mas acabar em grande. Não é um final triste, há muita coisa para ser celebrada. De uma forma concreta, acabamos como começámos: os dois”, disse a dupla na mensagem de despedida partilhada com os fãs em 2019.

Tó Trips e Pedro Gonçalves conheceram-se em 2001, num concerto em Lisboa do norte-americano Howe Gelb (Giant Sand) a que ambos assistiram, tendo editado o álbum de estreia, “Vol. 1”, em 2004. Ao longo das duas últimas décadas a dupla afirmou-se com uma sonoridade inspirada na cidade de Lisboa, tendo editado álbuns como “Lusitânia Playboys”, “Lisboa Mulata” ou “A Bunch of Meninos”. O mais recente, “Odeon Hotel”, saiu em 2018, com participação do norte-americano Mark Lanegan.

Internacionalmente, a sua carreira foi impulsionada com a participação num episódio do programa de Anthony Bourdain, "No Reservations", filmado em Lisboa. Em 2018, os Dead Combo falavam disso mesmo à BLITZ.

Partindo de coordenadas como o fado, o rock, as bandas-sonoras e outras sonoridades associadas à world music, os Dead Combo foram abrindo, ao longo do seu percurso, o leque de instrumentos que incluíam nas suas gravações. Dos pequenos palcos saltaram, também, para festivais como o Vodafone Paredes de Coura, onde tocaram no verão de 2018.

Se Tó Trips vinha de um background punk rock, Pedro Gonçalves, que se formou no Hot Clube de Portugal , trouxe aos Dead Combo uma componente mais jazzística, tocando na banda contrabaixo, guitarra, teclas, kazoo ou melódica.

Pedro Gonçalves foi também produtor, produzindo o disco "Romance", da fadista Aldina Duarte, e trabalhando com Mazgani. Integrou ainda, com Zé Pedro, o grupo Ladrões do Tempo, atuou com Ana Deus e Alexandre Soares, dos Três Tristes Tigres, e trabalhou com Rita Redshoes, Soaked Lamb e Sérgio Godinho, entre muitos outros.

A BLITZ endereça aos amigos e familiares de Pedro Gonçalves os seus profundos sentimentos.