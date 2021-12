Em entrevista à "Entertainment Weekly", Lady Gaga recordou a ocasião em que teve um papel como figurante na icónica série "Os Sopranos".

À altura, Gaga tinha apenas 15 anos. Nos créditos, o seu nome de batismo - Stefani Germanotta - surgiu ao lado do da personagem: "Rapariga na Piscina número 2".

"Revejo essa cena e sei ver exatamente o que correu mal", afirmou. "Não sabia como escutar. Era suposto rir, dizerem-me para rir e eu fazê-lo. Mas agora percebo que não soa a um riso a sério".

"As nuances e as especificidades do trabalho como ator são coisas que crescem com o tempo, se estiveres disposto a ouvir e a prestar atenção ao ator com quem estás a contracenar", disse ainda.

N'"Os Sopranos", "vejo uma atriz nada específica, e agora vejo-me como alguém que luta para o ser sem pensar nisso. O que necessita de muito trabalho, com tempo".

Recorde a cena de Lady Gaga n'"Os Sopranos":