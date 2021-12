José Cid lançou esta semana um novo álbum, regressando ao rock progressivo que popularizou "10.000 Anos Depois Entre Vénus e Marte", em 1978. ‘Vozes do Além” é o 25.º álbum de estúdio do músico de 79 anos e nele canta poetas como Natália Correia e Sophia de Mello Breyner Andresen.

Apesar da ligação musical com o disco de 78, Cid recusa ver em "Vozes do Além" uma marca conceptual. "Não tem nada que ver com '10.000 Anos Depois Entre Vénus e Marte'. Este álbum é diferente e não conta uma história com princípio, meio e fim, como o ’10.000 anos […]’, mas uma história por cada poeta. Cada poeta tem a sua opinião concreta sobre o que é a vida depois da morte. Cada tema é um mundo, cada tema por si é concetual”, disse à Lusa.

Em entrevista ao "Correio da Manhã", o músico justifica esta inflexão com a sua heterogeneidade estilística - "romântica, popular, jazz, rock ou fado" -, admitindo que é "um artista que não se coíbe de fazer um disparate". "Gosto de fazer coisas que ninguém está à espera. No meio de poesia sublime escrever, por exemplo, o 'Favas com Chouriço' ou o 'Macaco Gosta de Banana'. Gosto de acordar um dia astronauta e outro camionista. Não quero ser igual, quero ser sempre incoerente", defende, repisando um sentimento que já expressara em entrevista à BLITZ, no podcast Posto Emissor, em abril deste ano.