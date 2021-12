O ator Ivo Lucas conduzia a 128 quilómetros por hora quando se deu o acidente que provocou a morte de Sara Carreira. De acordo com o “Jornal de Notícias”, a velocidade foi determinada através de uma perícia à centralina do Range Rover em que seguiam. O relatório final sobre o acidente já foi concluído há cerca de um mês pela GNR.

Tendo em conta as condições climatéricas registadas no dia do acidente - em dezembro de 2020 - a velocidade era excessiva. O relatório aponta a responsabilidade a Ivo Lucas, namorado de Sara Carreira, à fadista Cristina Branco e ao condutor do primeiro veículo a despistar-se.

O documento já foi entregue ao Ministério Público de Santarém. Ivo Lucas foi constituído arguido por homicídio negligente e incorre numa pena de até três anos de prisão, que pode ser convertida em multa. No entanto, caso a negligência seja considerada grosseira, Ivo Lucas pode ser arriscar uma pena de até cinco anos de prisão.