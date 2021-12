Esteve na primeira linha da batalha pela afirmação de uma alma elétrica portuguesa. Membro dos Pentágono, Psico, Arte & Ofício, Roxigénio ou Stick, António Garcez acumulou mais quilómetros de estrada e mais degraus de palcos do que muitos músicos que hoje entendemos terem carreiras afirmadas. Agora, o veterano cuja carreira recua à década de 70, atualmente com 73 anos, volta a querer fazer-se ouvir e até regressa com um apelo: “Vinde Ver Isto” foi editado no passado mês de outubro através da Arde Records de Ricardo Gordo, o responsável por roubar António Garcez à sua tranquila reforma americana, voltando a religar o gerador rock que nunca se desmantelou dentro de si. Esta é a entrevista em que o rocker conta a história toda. Mas toda mesmo...