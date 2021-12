Os norte-americanos The National acabam de revelar uma nova canção. Chama-se 'Somebody Desperate' e faz parte da banda-sonora do filme "Cyrano", uma adaptação para cinema da peça de teatro "Cyrano de Bergerac", sobre o escritor francês do século XVII. O filme é protagonizado por Peter Dinklage, da série "A Guerra dos Tronos", e estreia no Reino Unido em janeiro; composta pelos guitarristas dos The National, Aaron e Bryce Dessner, pelo vocalista Matt Berninger e pela sua mulher, Carin Besser, a banda-sonora chega a 10 de dezembro.

Conheça aqui a canção 'Somebody Desperate', que Matt Berninger diz ser sobre as inseguranças que "todos sentem em relação aos seus corações". Os The National tocam no Rock in Rio Lisboa a 18 de junho de 2022.