Frankie Chavez é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. O guitarrista, cantor e compositor falou, em primeira mão, sobre o seu novo disco a solo, no qual cantará pela primeira vez em português, e também do segundo álbum de Miramar, projeto que o une a Peixe (guitarrista dos Ornatos Violeta). Neste trabalho, os Miramar gravaram uma versão de 'Celulitite', de Conan Osiris, revelou Frankie Chavez.

Nesta edição do Posto Emissor, Chavez falou sobre o facto de ser o mais novo de quatro irmãos, e de ter ele próprio quatro filhos; da sua paixão pela guitarra, instrumento que começou a tocar aos 9 anos; e o amor pelo surf e pelo mar, revelando as suas praias favoritas em Portugal.

Também neste Posto Emissor falamos sobre as novas restrições no acesso aos espetáculos, agora que Portugal voltou ao estado de calamidade; do projeto Esfera, para o qual Frankie Chavez e Peixe gravaram um vinil de dois inéditos, um dos quais com participação de JP Simões, e dos concertos dos próximos dias. O regresso de Robert Plant e Alison Krauss, que 14 anos depois do primeiro disco conjunto voltaram a gravar um álbum, é outro dos temas comentados por Frankie Chavez.



A apresentação do 84º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Martins.

Sejam bem-vindos.

Ouça aqui outros episódios: