O festival Jardins do Marquês Oeiras Valley, marcado para o próximo verão, em Oeiras, anunciou mais um nome.

Depois das confirmações dos brasileiros Marisa Monte e de Seu Jorge e Daniel Jobim, a organização revelou agora que o norte-americano Gregory Porter atuará a 9 de julho, em Oeiras.

A Portugal, o cantor norte-americano trará o mais recente álbum, "Still Rising". Os bilhetes custam entre 28 euros e 50 euros.

Até ao momento, esta é a lista dos concertos confirmados nos Jardins do Marquês.



Marisa Monte

Jardins do Marquês, Oeiras, 5 de julho (a 28 de junho atua também na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto)



Gregory Porter

Jardins do Marquês, Oeiras, 9 de julho



Seu Jorge e Daniel Jobim cantam Tom Jobim

Jardins do Marquês, Oeiras, 10 de julho