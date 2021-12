Dino D'Santiago falou sobre a educação católica que recebeu e a sua complicada relação com a fé no mais recente episódio do Posto Emissor. "Disse ao meu pai 'sinto que sou Deus' e ele ficou 'Ei, calma'. Se Jesus dizia 'o templo de Deus está dentro de ti' como é que eu não me vou sentir Deus e senhor das minhas ações?"

"O meu pai sempre procurou Deus no exterior. É uma entidade superior que jamais estaria dentro do que é mundano ou da carne", continua, "mas se Deus somos todos nós e se nós falhamos, então eu posso ter o direito de dizer e sentir 'então, Deus também falha'".

Para ouvir a partir dos 46 minutos e 41 segundos.