Um dos homens que vendeu os comprimidos com fentanil que acabaram por matar Mac Miller alegou, em tribunal, que não sabia que continham essa substância.

"Não sabia que tinham fentanil. Mas sim, ajudei na venda", confessou Stephen Walter. "Disseram-me para vender comprimidos azuis, contrafeitos. Não sabia o que continham".

Walter está a ser julgado juntamente com outros dois homens, Ryan Michael Reavis e Cameron James Pettit, pela morte de Mac Miller, ocorrida em 2018. Em tribunal, alegou que não conhecia o rapper.

"Nunca privei com ele. Só falei com o Cameron. Não sabia quais eram as suas intenções com os comprimidos. Depois de ele se ter cruzado com o Ryan, não sei o que é que ele ia fazer com eles", disse.

A acusação garante, no entanto, que Walter sabia que os comprimidos continham a substância que acabou por levar à morte de Mac Miller, vítima de sobredose. A sentença está marcada para o próximo mês de abril, com Walter a arriscar uma pena de 20 anos de prisão.