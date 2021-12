O canadiano Bryan Adams atua no Meo Marés Vivas no próximo ano.

Segundo informação avançada esta sexta-feira pela organização do festival de Vila Nova de Gaia, a promotora PEV Entertainment, Bryan Adams tocará no dia 15 de julho.

A Portugal, onde cresceu, Bryan Adams trará a digressão "So Happy It Hurts", de promoção ao álbum do mesmo nome.

“A pandemia e o confinamento demonstraram que a espontaneidade pode ser-nos tirada. De repente, as digressões pararam, ninguém podia simplesmente enfiar-se no carro e partir!” diz Bryan Adams. E acrescenta: “A canção 'So Happy It Hurts', é sobre liberdade, autonomia, espontaneidade e entusiasmo do caminho aberto. O álbum fala sobre as muitas coisas efémeras da vida que são a chave da felicidade e da ligação entre as pessoas”, pode ler-se em comunicado.

Os bilhetes para o Meo Marés Vivas custam 40 euros (bilhete diário) e 80 euros (passe para todos os dias).

O Meo Marés Vivas está marcado para 15, 16 e 17 de julho de 2022, tendo já confirmado os nomes de Anitta, Liam Payne e Jessie J.

Em outubro foi anunciado pela promotora Ritmos e Blues que Bryan Adams atuará no Multiusos de Gondomar a 29 de janeiro e na Alice Arena, em Lisboa, a 30 de janeiro.

Veja aqui o vídeo de 'So Happy It Hurts', que conta com a participação da mãe de Bryan Adams: