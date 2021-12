Alec Baldwin afirma que sua carreira de ator pode acabar na sequência do caso do tiro fatal, alegadamente disparado por si, que vitimou a diretora de fotografia do filme "Rust", Halyna Hutchins.

A 21 de outubro, as autoridades do estado norte-americano do Novo México afirmaram que Baldwin disparou uma arma de fogo no set do Bonanza Creed Ranch em Santa Fé. Hutchins, de 42 anos, foi transportada de avião para o hospital, mas acabaria por morrer devido aos ferimentos. Desde então, Baldwin alega que não puxou o gatilho da arma que matou Hutchins e feriu com menor gravidade o realizador Joel Souza.

“Não puxei o gatilho”, reitera Baldwin em entrevista a George Stephanopoulos no canal norte-americano ABC. “Nunca apontaria uma arma a ninguém, nunca”. Questionado se este caso pode significar o fim da sua carreira, o ator de 63 anos responde: “Não quero saber da minha carreira. Tenho pesadelos constantemente. Não consigo levar um dia até ao fim. Emocionalmente, fui-me abaixo”.

Quando o jornalista lhe pergunta como é que uma bala verdadeira entrou no set de "Rust", Baldwin responde: "Não faço ideia. Alguém a meteu lá".