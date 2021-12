O festival Mad Cool anunciou esta semana mais um cabeça de cartaz: Jack White.

O músico norte-americano junta-se, assim, aos anteriormente confirmados Metallica, The Killers, Muse, Florence and the Machine, Queens of the Stone Age e Faith No More, entre outros.

Recorde-se que o Mad Cool se realiza nas datas do NOS Alive, partilhando com este vários nomes do cartaz. Metallica, Florence and the Machine, Imagine Dragons, Faith No More, St. Vincent, The War on Drugs e Royal Blood atuarão tanto em Madrid como em Algés.

De fora do cartaz do festival português está Jack White, que não tem qualquer concerto marcado para Portugal em 2022, bem como os Twenty One Pilots ou os Muse. Nomes como Placebo e Pixies, parte do cartaz do Mad Cool, irão atuar noutros festivais portugueses - casos do EDP Vilar de Mouros e do Vodafone Paredes de Coura, respetivamente.

O Mad Cool irá realizar-se em Madrid de 6 a 10 de julho de 2022. Os bilhetes estão à venda através do website do festival ou da Ticketmaster, a preços a partir dos 65€.