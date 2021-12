Adam Levine, vocalista dos Maroon 5, foi fotografado no início da semana, num evento da sua marca de tequila, Calirosa, em Miami, com uma rosa negra tatuada na cara, mas declarou entretanto, numa story no Instagram, que era falsa.

"Esta mensagem é para a minha mãe: não, não tenho uma tatuagem na cara", começa por dizer o artista, "aqueles que me conhecem sabem que sou demasiado vaidoso. Sou demasiado vaidoso para fazer uma tatuagem na cara".

Conhecido por ter grande parte do corpo tatuado, incluindo uma borboleta no pescoço, feita este ano, Levine acrescenta ainda: "vou tatuar todo o resto, mas não. A cara tem de ficar como está".