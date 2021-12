"Get Back", o novo documentário sobre os Beatles, tornou-se rapidamente um sucesso - e há um momento em específico que está a espantar os fãs.

A dada altura, Paul McCartney senta-se para tocar baixo, acompanhado por Ringo Starr e George Harrison, no sentido de tentar obter alguma inspiração.

Dois minutos depois, o músico já tinha composto as bases para 'Get Back', tema com que termina "Let It Be", o derradeiro álbum do grupo. Veja o vídeo desse momento: