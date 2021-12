Na mesma semana de lançamento do Spotify Wrapped, a plataforma de streaming divulgou quais os artistas mais escutados por todo o mundo ao longo de todo o ano de 2021.

Em primeiro lugar está Bad Bunny, que conseguiu bater a forte concorrência de Taylor Swift para se tornar no artista mais ouvido no Spotify este ano. Seguem-se-lhes os sul-coreanos BTS, em terceiro lugar, Drake em quarto e Justin Bieber em quinto.

Em Portugal, é Drake quem ocupa a primeira posição dos mais ouvidos, seguido por The Weeknd, Justin Bieber, Billie Eilish e Travis Scott. No que a artistas portugueses diz respeito o destaque vai para os Wet Bed Gang, que lideram uma lista que é completada por Julinho Ksd, Bispo, Plutónio e Slow J.

No que toca às canções mais ouvidas, "vitória" para Olivia Rodrigo, cuja 'drivers license' foi a canção mais escutada em todo o mundo e a segunda mais escutada em Portugal. Confira os top 5:

Artistas mais ouvidos (Portugal):

1. Drake

2. The Weeknd

3. Justin Bieber

4. Billie Eilish

5. Travis Scott

Canções mais ouvidas (Portugal):

1. “MONTERO (Call Me By Your Name)” - Lil Nas X

2. “drivers license” - Olivia Rodrigo

3. “Disco Arranhado - Funk Remix” - Malu

4. “Bipolar”- Mc Davi

5. “Borboletas” - Gama WNTD

Álbuns mais ouvidos (Portugal)

1. “SOUR” - Olivia Rodrigo

2. “Future Nostalgia” - Dua Lipa

3. “Shoot For The Stars Aim For The Moon” - Pop Smoke

4. “Ngana Zambi” - Wet Bed Gang

5. “Justice” - Justin Bieber

Artistas mais ouvidos (Mundo):

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. BTS

4. Drake

5. Justin Bieber

Canções mais ouvidas (Mundo):

1. “drivers license” - Olivia Rodrigo

2. “MONTERO (Call Me By Your Name)” - Lil Nas X

3. “STAY” - The Kid LAROI con Justin Bieber

4. “good 4 u” - Olivia Rodrigo

5. “Levitating” - Dua Lipa con DaBaby

Álbuns mais ouvidos (Mundo):

1. “SOUR” - Olivia Rodrigo

2. “Future Nostalgia” - Dua Lipa

3. “Justice” - Justin Bieber

4. "=" - Ed Sheeran

5. “Planet Her” - Doja Cat