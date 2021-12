Dino D'Santiago, o mais recente convidado do podcast Posto Emissor, considera que, a vários níveis, "o Brasil tem muito mais força no que diz respeito à expressão da língua portuguesa no mundo do que Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné e São Tomé e Príncipe".

Comentando a recente discussão sobre o facto de crianças portuguesas usarem expressões do português do Brasil, desencadeada por um artigo do Diário de Notícias, o músico defende que "enquanto ignorarmos mais de 200 milhões de falantes da nossa língua e só nos focarmos no sotaque e nas transformações não vamos sair mesmo da cepa torta".

Para ouvir a partir da 1 hora, 6 minutos e 11 segundos.