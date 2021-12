As novas regras de acesso a espetáculos anunciadas na passada semana pelo Primeiro-Ministro entraram esta quarta-feira em vigor e a Direção-Geral da Saúde (DGS) esclareceu em que situações será necessário apresentar um teste negativo à covid-19, mesmo por pessoas com o ciclo de vacinação completo.

Das medidas de controlo da pandemia comunicadas António Costa na passada semana consta, recorde-se, a obrigatoriedade de apresentação de teste covid negativo (que pode ser um autoteste, desde que desde feito com a devida “certificação e supervisão) em "grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados", requisito que se acrescenta à apresentação do certificado digital. A DGS explica agora, em documento obtido pela agência Lusa, o que entende por "grandes eventos": todos aqueles que recebam mais de 5 mil pessoas ao ar livre ou mil pessoas em ambiente fechado.

No entendimento da Associação Portuguesa de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, a apresentação de teste não será obrigatória em eventos com lugares marcados (seja qual for a sua dimensão), mas há dúvidas quanto a outros espetáculos. A BLITZ tentou saber junto da DGS quais serão as regras para eventos mistos, que incluam lugares marcados e lugares em pé - como serão, por exemplo, os concertos dos James na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota no Porto a 12 de dezembro e no Campo Pequeno a 13 de dezembro -, e se, nestes casos, as pessoas que compraram bilhete para os lugares marcados necessitarão de apresentar comprovativo de teste, além do certificado digital covid, mas até ao momento não obteve resposta. À BLITZ Luís Pardelha, membro da direção da APEFE, refere que essa é uma das "zonas cinzentas que não estão esclarecidas", sublinhando que a associação pediu uma reunião de urgência com a DGS.

Contactada há dois dias pela BLITZ, a DGS não respondeu a questões que, a pedido da autoridade de saúde, foram enviadas por escrito. Mediante insistência, remete agora para o sítio oficial na internet, onde o mais recente documento sobre eventos culturais é uma orientação datada de maio de 2020 e atualizada a 1 de dezembro de 2021, sobre "espaços e equipamentos onde se praticam atividades culturais (interior e exterior)", que contudo não destrinça as dúvidas que persistem.

O estado de calamidade, no qual se enquadram estas normas, vigorará em Portugal continental até 20 de março de 2022.