Para a cerimónia de despedida de chanceler da Alemanha, cargo que ocupou durante 16 anos, Angela Merkel pôde escolher três canções para serem tocadas, e uma delas está a surpreender os seus compatriotas.

Para a cerimónia militar, que acontecerá esta quinta-feira, frente ao Ministério da Defesa alemão, a antiga chefe de estado, que é filha de um pastor protestante, escolheu um hino cristão do século XVIII; a canção de 1968 "Für Mich Soll's Rote Rosen Regnen", da cantora já desaparecida Hildegard Knef, e cujo título se traduz para "Deviam Chover Rosas Vermelhas em Mim", e um tema da artista punk alemã, Nina Hagen, 'Du hast den Farbfilm vergessen' (algo como "esqueceste-te do rolo a cores").

Segundo o jornal inglês "The Guardian", a canção foi gravada inicialmente em 1974 e tornou-se um êxito nas tabelas de vendas da Alemanha de Leste, onde Angela Markel cresceu. Os observadores acreditam, por isso, que esta escolha possa ser uma referência à juventude da ex-chanceler, que, porém, raras vezes abordou as suas raízes.

O certo é que as escolhas de Angela Merkel diferem significativamente de opções mais conservadoras de antigos chanceleres, como Frank Gerhard Schröeder, que escolheu 'My Way', de Frank Sinatra, ou Helmut Kohl, que preferiu o 'Hino à Alegria', de Beethoven.