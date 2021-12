O polícia que pôs termo à última atuação ao vivo dos Beatles diz, hoje, não se arrepender da decisão.

Ray Shayler, que tinha à altura 25 anos, foi chamado a investigar o que se passava no telhado da Apple Corps, em Londres, a 30 de janeiro de 1969 - a data do último concerto dos Beatles, documentado em "Let It Be" e "Get Back".

Em declarações ao "Daily Mail", Shayler, hoje com 77 anos, confessou que "gostava da música" dos Beatles, mas "tinha um trabalho a fazer".

"Falei com o Mal Evans [road manager dos Beatles] e disse-lhe que apreciava aquilo que eles estavam a fazer, mas não podia deixar que continuasse".

Quando Evans lhe disse que os Beatles só iriam tocar mais uma canção, o agora ex-polícia respondeu "despachem-se, que depois acaba". "Foi uma discussão simples, não passou disso", garantiu.

No final, George Harrison e John Lennon saíram sem abordar os polícias presentes, mas Paul McCartney "pediu desculpas pelo concerto" e Ringo Starr "brincou com aquilo tudo, a dizer para não o algemarmos".

Diz Shayler que o incidente foi de tal ordem menor que nem se deu ao trabalho de escrever um relatório sobre o mesmo. "Já me perguntaram como me sinto por ser o homem que parou o concerto dos Beatles. Mas isso não é bem verdade. Não os parei, apenas sugeri que não continuassem", afirmou.

"Se eles tivessem continuado talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas não era assim que trabalhávamos naqueles dias, e eu tentei sempre resolver qualquer situação sem prender as pessoas".