Os The War on Drugs estão confirmados para o primeiro dia do NOS Alive, 6 de julho de 2022. O grupo liderado por Adam Granduciel atuará no palco NOS, o maior do evento de Algés.

Com novo álbum, "I Don't Live Here Anymore", lançado em outubro último, os War on Drugs são a mais recente entrada no festival marcado para o Passeio Marítimo de Algés nos dias 6, 7, 8 e 9 de julho, e que conta com nomes como Metallica, Strokes, Florence and the Machine, Faith No More ou Imagine Dragons, entre outros. Veja o cartaz até agora anunciado:

6 de julho

Palco NOS

The Strokes

Stromae

Jungle

Palco Heineken

Modest Mouse

Fontaines D.C.

Parov Stelar



7 de julho

Palco NOS

Florence and the Machine

Alt-J

Jorja Smith

Palco Heineken

Glass Animals

Seasick Steve

Dino D'Santiago

Inhaler

8 de julho

Palco NOS

Metallica

Royal Blood

Palco Heineken

St. Vincent

Moses Sumney

Tom Misch

Hobo Johnson and the Lovemakers

Sea Girls



9 de julho

Palco NOS

Imagine Dragons

Da Weasel

Faith No More

Two Door Cinema Club

Haim

Manel Cruz