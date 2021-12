Os Foo Fighters cancelaram um concerto no Huntington Bank Stadium, em Minneapolis (EUA), por a sala não cumprir todos os protocolos de segurança referentes à covid-19.

O anúncio do cancelamento do concerto foi feito poucas horas após a confirmação do mesmo. Os Foo Fighters subiriam ao palco do Huntington Bank Stadium a 3 de agosto de 2022.

"Lamentamos, mas vamos ter de procurar uma sala de espetáculos que dê prioridade à saúde e a segurança", afirmou a banda, em comunicado partilhado nas redes sociais.

De acordo com o jornal "Star Tribune", o Huntington Bank Stadium não tem requerido o uso obrigatório de máscara, a apresentação de um teste negativo à covid-19 ou prova de vacinação nos seus eventos recentes. A falta de segurança levou Elvis Costello, que iria ali atuar em breve, a também mudar o local do seu concerto.