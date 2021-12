Dino D'Santiago, o mais recente convidado do podcast Posto Emissor, acredita que "vivemos a geração mais apática que a humanidade alguma vez teve". "Consegues passar de uma criança morta por fome no Iémen ou de alguém que cai do avião no Afeganistão a tentar fugir de um país dominado pelas forças do mal para uma coreografia no TikTok em milésimos", defende.

"É uma realidade sem empatia", continua, "mas, ao mesmo tempo, temos as crianças que nos sensibilizam para a questão do aquecimento global, reciclagem. Hoje, as crianças ensinam-nos muito mais porque absorvem o que aprendem na escola e metem em prática em casa".

