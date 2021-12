Adele anunciou, esta semana, que terá uma residência artística em Las Vegas.

A cantora subirá ao palco do Colosseum, no hotel Caesars Palace, ao longo de 12 semanas consecutivas. O início da residência terá lugar a 21 de janeiro, com o fim marcado para o dia 16 de abril.

Os fãs de Adele poderão obter bilhetes em regime de pré-venda através do sistema "Verified Fan" da Ticketmaster, que será disponibilizado a partir do próximo dia 7 de dezembro.

Os rumores em torno de uma possível residência artística de Adele em Las Vegas circulavam há já alguns meses, especulando-se sobre o destino final da cantora: se o Colosseum, se o Park Theater, no hotel Park MGM Las Vegas.