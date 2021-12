Os Uriah Heep irão dar um concerto em Portugal, em 2022. A banda britânica de hard rock irá atuar na Aula Magna, em Lisboa, a 20 de outubro.

O grupo virá acompanhado dos seus grandes êxitos, como 'Gypsy', 'The Wizard' ou 'Sweet Lorraine', naquela que será uma celebração dos seus 50 anos de carreira.

Os bilhetes serão colocados à venda na próxima sexta-feira, a preços que vão dos 35€ aos 45€. A organização do espetáculo estará a cargo da promotora Everything Is New.