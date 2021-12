Dave Grohl está de regresso com as "Hannukah Sessions", um conjunto de versões gravadas juntamente com o produtor Greg Kurstin e posteriormente divulgadas online.

Após ter feito uma versão de 'Stay (I Missed You)', de Lisa Loeb, Grohl pegou num dos grandes clássicos do rock n' roll e do punk: 'Blietzkrieg Bop', dos Ramones.

"Era uma vez dois jovens rapazes judeus de Queens, Jeffery Hyman e Thomas Erdelyi, que mudaram o mundo para sempre com a sua música, enquanto Joey e Tommy Ramone", pode ler-se na descrição. Veja o vídeo: