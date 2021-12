Esfera é o nome do projeto que, no próximo mês de março, resultará na edição de um conjunto de cinco discos de vinil, com temas inéditos gravados por artistas como Mão Morta, Manel Cruz ou Sensible Soccers, entre outros.

À BLITZ, um dos mentores da iniciativa, o músico e realizador André Tentugal, explicou que a iniciativa, com apoio do programa Garantir Cultura do Ministério da Cultura, pretende servir de "bolsa de oxigénio" não só aos artistas como "a toda a rede" de profissionais que com eles trabalha.

Do historial de "amizade e entendimento artístico" com o radialista e divulgador Henrique Amaro nasceu então a Esfera, que André Tentugal define como "uma label temporária". O conceito passa por reunir artistas que, em muitos casos, nunca tinham trabalhado juntos, na gravação de temas inéditos.

Cada disco de vinil terá, assim, dois temas inéditos, gravados nos estúdios Arda Recorders, em Campanhã, no Porto — uma localização que pretende "descentralizar a economia" discográfica, habitualmente concentrada em Lisboa.

Da coleção de cinco discos em vinil constam os seguintes artistas: Miramar, a dupla de guitarristas Frankie Chavez e Peixe, que convidaram JP Simões; a banda Sensible Soccers, que convidou Carlos Maria Trindade; os Mão Morta, que convidaram o saxofonista Pedro Sousa; a pianista Joana Gama, que convidou a harpista Angelica Salvi e o vocalista dos Mão Morta, Adolfo Luxúria Canibal; e Manel Cruz, que convidou Miguel Ramos e André Tentugal.

Cada disco terá uma edição limitada a 300 exemplares, entregues aos seus autores, para que os comercializem como entenderem, ou seja, os discos não estarão à venda nas lojas. Os vídeos serão realizados por André Tentugal e o design gráfico do projeto ficará a cargo do Studio Dobra, do Porto.

Para André Tentugal, o nome do projeto, Esfera, tem a ver com a lógica de "residência criativa" em que os discos estão a ser gravados e com a ideia de "chave na mão" decorrente de um processo do qual os músicos saem com o conteúdo, musical e visual, pronto a partilhar.