A família de Ezra Blount, que com 9 anos foi a mais nova vítima mortal da tragédia ocorrida no festival Astroworld, rejeitou uma oferta feita pelo rapper Travis Scott, que pretendia pagar os custos com o funeral da criança.

Segundo a "Rolling Stone", a oferta foi feita através dos advogados da família, Bob Hilliard e Ben Crump, a 24 de novembro - dia seguinte ao funeral do menino.

Uma carta escrita pelo advogado de Travis Scott indica que o rapper se encontra "desolado" pelos acontecimentos ocorridos no festival, e "de luto pelas famílias que tiveram entes queridos feridos ou que faleceram".

"O Travis está empenhado em fazer a sua parte para ajudar as famílias que sofreram, e iniciar um longo processo de cura da comunidade de Houston", acrescentou.

A carta foi enviada após a equipa do rapper ter tentado marcar um encontro entre este e a família de Ezra, também sem sucesso. Desde a tragédia que Travis Scott tem sido alvo de dezenas de processos judiciais, podendo vir a pagar indemnizações astronómicas.