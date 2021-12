Elton John e Ed Sheeran anunciaram o lançamento de um tema natalício em conjunto.

Intitulado simplesmente 'Merry Christmas', o single será lançado na próxima sexta-feira. Todas as receitas obtidas com a canção, no Reino Unido, reverterão a favor da Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e da Elton John AIDS Foundation.

O vídeo de apresentação do tema, partilhado por Ed Sheeran, foi inspirado pelo filme britânico "O Amor Acontece", de 2003, no qual participou a atriz portuguesa Lúcia Moniz, no papel de Aurélia.

Mais tarde, os dois artistas partilharam, também em conjunto, um trecho da canção. Confira: