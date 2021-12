Recordando os tempos de infância em Quarteira, Dino D'Santiago, o mais recente convidado do podcast Posto Emissor, fala sobre o facto de ter crescido com uma imagem negativa de si próprio, por comparação às pessoas que o rodeavam. "A maior parte das pessoas eram brancas e eu não as via assim. Não pensava nelas como brancas, pensava só que eram muito bonitas", começa por dizer.

"Amava a Marvel, tudo o que é esse imaginário, e não havia heróis negros. Gostava do He-Man, que era loiro. Era fã do Tom Sawyer e queria ser o Tom Sawyer. Não queria ser o Huckleberry Finn porque ele já era mais escuro", acrescenta o músico, "isto são as minhas reflexões como adulto. Como é que não consegui ver isto e aperceber-me?".

Para ouvir a partir dos 49 minutos e 32 segundos.