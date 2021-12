O Festival Authentica acabou de reconfirmar quatro dos nomes que estavam anunciados para a primeira edição, adiada recentemente para os dias 9 e 10 de dezembro de 2022. De La Soul, Nothing But Thieves, Dino D'Santiago e Paraguaii mantêm-se, assim, no cartaz, confirmou esta manhã a promotora Malpevent.

Realizando-se no Altice Forum Braga, o festival contará com quatro palcos e receberá, segundo a organização, com cerca de trinta nomes. Os bilhetes já adquiridos para a edição adiada de 2021 são válidos para 2022, mas quem quiser pedir a devolução do dinheiro poderá fazê-lo no ponto de venda onde fez a compra até 11 de janeiro do próximo ano.

Os bilhetes diários custam €45 e o passe geral está à venda por €75. Está ainda disponível a modalidade VIP (diários a €80 e passe de dois dias a €150), que dá direito a entrada exclusiva no festival, acesso à zona VIP e um kit de merchandising do festival.