A banda de tributo aos Oasis que ficou retida num pub, juntamente com os seus fãs, ao longo de três dias já foi resgatada.

Um forte nevão obrigou os Noasis a permanecerem no Tan Hill Inn, no condado de Yorkshire (Inglaterra), ao longo de todo o fim de semana. O pub localiza-se 528 metros acima do nível do mar, sendo aquele que, no país, se localiza no local mais elevado.

"Obrigado a todos pelas vossas mensagens de apoio", escreveu o grupo nas redes sociais. "E obrigado a todos pela camaradagem no espaço — foi muito emotivo".

No total, ficaram retidas no pub 61 pessoas, ao longo de três dias. Os empregados do pub organizaram várias atividades para levantar a moral dos presentes, durante esse período, descrevendo os retidos como "uma grande família".