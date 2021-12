Já foram reveladas as imagens da nova edição do Calendário Pirelli, tradição cujo início remonta a 1964 e que nos últimos anos sofreu uma alteração no conceito, deixando de incluir apenas mulheres com pouca roupa.

Depois de um ano de pousio, determinado pela pandemia, o calendário de 2022 foi fotografado pelo cantor Bryan Adams e apresenta várias outras figuras da música, como St. Vincent (que figura na capa), Cher, Grimes ou Iggy Pop.

Veja aqui algumas das centenas de fotos do calendário, que foram tiradas no verão passado, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e em Capri, Itália.

