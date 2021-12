Apresenta-se como “o grande festival dos pequenos palcos” e acontece de 2 a 5 de dezembro em vários espaços do bairro da Graça, em Lisboa. Pelo Great Lisbon Club irão passar 33 projetos e mais de 100 artistas, ligados ao circuito independente de clubes.



Entre os destaques da programação encontram-se concertos de Pop Dell'Arte com Rodrigo Amado; JP Simões enquanto Bloom (projeto que lançou este ano o álbum “Drafty Moon”) com Nuno Ferreira; Desconectados com Jorge Palma e Manel Cruz; Bezegol & Rude Bwoy Band com guitarrista Marta Pereira da Costa; They're Heading West ou Budda Power Blues Collective com João Cabeleira (guitarrista dos Xutos & Pontapés).

O passe geral do Great Lisbon Club, que se realiza no Largo da Graça, na Voz do Operário e no bar Camones, custa 40 euros e os bilhetes diários 15 euros.

Pode ver o cartaz completo do Great Lisbon Club aqui.